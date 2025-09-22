Місцеві мешканці мають знати про підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області, адже це безпосередньо впливає на сімейний бюджет.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області торкнулося звичайних побутових споживачів, які будуть змушені викладати на оплату рахунків більше, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області ініціювало КП "Юріївські ЖКП", що підпорядковується Юріївській селищній раді Павлоградського району.

У повідомленні зазначається, що зміни стосуються трьох ключових сфер: централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та управління побутовими відходами.

Причинами підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області називають подорожчання енергоносіїв, зростання цін на матеріали й реагенти, а також необхідність коригування виробничих витрат.

Як пояснюють у підприємстві, нинішні розцінки вже не покривають витрат, і без оновлення економічної моделі подальше забезпечення ЖКП опиниться під загрозою.

Нові розцінки передбачають суттєве зростання у всіх категоріях. Для населення вартість централізованого водопостачання збільшиться з 53,06 грн за кубометр до 69,38, що становить понад 30%.

Вартість водовідведення підніметься з 164,77 грн за кубометр до 187,53, що дорівнює зростанню на 13,81%. Для бюджетних організацій та інших категорій споживачів зміни також значні, хоча й різняться залежно від виду ЖКП.

Не менш відчутно зросте ціна на управління побутовими відходами. Якщо раніше населення сплачувало 35 грн за одну особу в місяць за збір і вивіз сміття, то після затвердження планових розцінок ця сума зросте до 67,86.

Це майже вдвічі більше. Вартість розміщення відходів на полігоні також суттєво збільшиться: з 65,82 до 174,93. Для організацій та підприємств ріст ще більш відчутний, подекуди перевищує 70%.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право