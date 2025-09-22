Местные жители должны знать о повышении тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области, ведь это оказывает непосредственное влияние на семейный бюджет.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области коснулось обычных бытовых потребителей, вынужденных выкладывать на оплату счетов больше, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области инициировало КП "Юриевские ЖКУ", которое подчиняется Юрьевскому поселковому совету Павлоградского района.

В сообщении отмечается, что изменения относятся к трем ключевым сферам: централизованному водоснабжению, централизованному водоотводу и управлению бытовыми отходами.

Причинами повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области называют удорожание энергоносителей, рост цен на материалы и реагенты, а также необходимость корректировки производственных затрат.

Как объясняют в предприятии, нынешние расценки уже не покрывают расходы, и без обновления экономической модели дальнейшее обеспечение ЖКУ окажется под угрозой.

Новые расценки подразумевают существенный рост во всех категориях. Для населения стоимость централизованного водоснабжения увеличится с 53,06 грн. за кубометр до 69,38., что составляет более 30%.

Стоимость водоотвода поднимется со 164,77 грн за кубометр до 187,53, что равняется росту на 13,81%. Для бюджетных организаций и других категорий потребителей изменения также значительны, хотя и отличаются в зависимости от вида ЖКУ.

Не менее ощутимо вырастет цена на управление бытовыми отходами. Если раньше население платило 35 грн за человека в месяц за сбор и вывоз мусора, то после утверждения плановых расценок эта сумма возрастет до 67,86.

Это почти вдвое больше. Стоимость размещения отходов на полигоне также значительно увеличится: с 65,82 до 174,93. Для организаций и предприятий рост еще более ощутим, иногда превышает 70%.

