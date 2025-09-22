Подать заявку на участие в этой денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области могут только жители определенных общин.

Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области распределяет благотворительный фонд "Янголи спасіння", отбор участников происходит с учетом наличия уязвимости, пишет Politeka.

Об этом информирует благотворительный фонд "Янголи Спасіння".

Реализуется специальная программа поддержки для пострадавших от войны домохозяйств. Речь идет о предоставлении целевого пособия в размере 1 тысячи долларов США, что эквивалентно примерно 41 тысяче гривен. Денежные средства направлены исключительно на развитие и восстановление сельского хозяйства.

Подать заявку на участие в этой денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области могут только жители определенных общин, имеющих официальное подтверждение принадлежности к одной из следующих категорий:

внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий или зон активных боевых действий (при наличии подтверждения регистрации в таких районах);

домохозяйства, жилье которых было повреждено или разрушено в результате боевых действий;

семьи, потерявшие кормильца из-за войны.

Получить поддержку смогут жители северных и южных регионов Украины, а именно:

в Николаевской - Баштанского и Николаевского районов;

в Сумской - Ахтырского, Сумского, Конотопского и Шосткинского районов;

в Черниговской области - Черниговского района.

Организаторы подчеркивают, что к рассмотрению будут приниматься только заявки, которые сопровождаются подтверждающими документами. Приоритет при отборе получат домохозяйства с высоким уровнем уязвимости.

Оказанная денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области и других регионах должна быть использована исключительно для нужд сельского хозяйства. Это может быть приобретение инструментов, семян, удобрений, теплиц, а также скота, птицы или кормов для них. Важным условием участия является обязательное предоставление отчетности о расходах — чеках, договорах или накладных, подтверждающих целевое использование средств.

