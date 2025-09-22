Щоб скористатися програмою безкоштовними продуктами для ВПО у Сумах, люди мають підтвердити свій статус.

Безкоштовні продукти для ВПО у Сумах можна отримати в рамках роботи гуманітарної мобільної кухні «Їжа без кордонів», повідомляє Politeka.net.

Про це детальніше розповіли у міській раді.

Знову стартувала благодійна ініціатива «Їжа без кордонів», яка вже неодноразово допомагала тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Завдяки проєкту внутрішньо переміщені особи, а також соціально незахищені жителі громади мають можливість отримати безкоштовні продукти для ВПО у Сумах у вигляді гарячих обідів.

Основною локацією видачі у місті визначено парк «Казка». Саме тут працює спеціальний фудтрак, де кухарі щодня готують теплу та поживну їжу. Роздача обідів триває з 13 00 до 16 00, тож усі охочі можуть завітати у зазначений час і отримати необхідну допомогу.

Щоб скористатися програмою безкоштовними продуктами для ВПО у Сумах, люди мають підтвердити свій статус. Для цього потрібно пред’явити довідку внутрішньо переміщеної особи, пенсійне посвідчення або паспорт. Це дозволяє організаторам впевнитися, що підтримка дістається тим, хто дійсно її потребує найбільше.

Підкреслимо, що «Їжа без кордонів» — це благодійна ініціатива, яка функціонує як мобільна кухня, здатна забезпечувати гарячим харчуванням вразливі категорії населення у різних регіонах України, особливо у зонах, що постраждали найбільше від війни.

Цей проєкт виник як відповідь на гуманітарну кризу, спричинену повномасштабним вторгненням рф, і покликаний допомогти людям, які втратили житло, засоби до існування або тимчасово мешкають у віддалених громадах без доступу до стабільного харчування та продуктів.

