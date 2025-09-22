Чтобы воспользоваться программой бесплатными продуктами для ВПЛ в Сумах, люди должны подтвердить свой статус.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах можно получить в рамках работы гуманитарной мобильной кухни «Їжа без кордонів», сообщает Politeka.net.

Об этом подробнее рассказали в городском совете.

Снова стартовала благотворительная инициатива «Їжа без кордонів», которая уже неоднократно помогала тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Благодаря проекту внутренне перемещенные лица, а также социально незащищенные жители могут получить бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах в виде горячих обедов.

Основной локацией выдачи в городе определен парк «Казка». Именно здесь работает специальный фудтрак, где повара каждый день готовят теплую и питательную пищу. Раздача обедов длится с 13 00 до 16 00, поэтому все желающие могут посетить в указанное время и получить необходимую помощь.

Чтобы воспользоваться программой бесплатными продуктами для ВПЛ в Сумах, люди должны подтвердить свой статус. Для этого нужно предъявить справку внутри перемещенного лица, пенсионное удостоверение или паспорт. Это позволяет организаторам убедиться, что поддержка достается тем, кто действительно в ней нуждается больше всего.

Подчеркнем, что «Їжа без кордонів» — это благотворительная инициатива, функционирующая как мобильная кухня, способная обеспечивать горячим питанием уязвимые категории населения в разных регионах Украины, особенно в зонах, пострадавших больше всего от войны.

Этот проект возник как ответ на гуманитарный кризис, вызванный полномасштабным вторжением России, и призван помочь людям, потерявшим жилье, средства к существованию или временно проживающим в отдаленных общинах без доступа к стабильному питанию и продуктам.

