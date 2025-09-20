Грошова допомога для пенсіонерів та інших категорій населення у Чернігівській області надаватиметься з урахуванням належності заявників до вразливих категорій.

Кабмін схвалив постанову, щодо запровадження програми грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій населення у Чернігівській області, повідомляє Politeka.net

Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів Управління Верховного комісара ООН у справах біженців спільно з іншими гуманітарними організаціями. Грошова допомога для пенсіонерів та інших категорій населення у Чернігівській області надаватиметься з урахуванням належності заявників до вразливих категорій населення та в межах передбаченого бюджету.

Розмір виплати визначено на рівні 19 400 гривень для одного домогосподарства. Вона є одноразовою, видається на увесь опалювальний сезон і поширюється на всіх членів родини. Для отримання коштів необхідно подати заяву до місцевих органів влади – за місцем офіційної реєстрації або фактичного проживання. Подати документи може як сам заявник, так і його законний представник.

Органи управління зобов’язані протягом 5 робочих днів повідомити заявника про ухвалене рішення у спосіб, зазначений у поданій заяві.

Грошова допомога для пенсіонерів та інших категорій населення у Чернігівській області виплачуватиметься у вересні–жовтні та надходитимуть виключно у безготівковій формі – безпосередньо на банківський рахунок отримувача.

Окремо наголошується на принципі «гроші ходять за людиною». Це означає, що навіть у випадку вимушеної евакуації до більш безпечного регіону після подання документів, родина не втратить права на допомогу й гарантовано отримає призначені кошти.

