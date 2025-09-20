Денежная помощь для пенсионеров и других категорий населения в Черниговской области будет предоставляться с учетом принадлежности заявителей к уязвимым категориям.

Кабмин одобрил постановление о внедрении программы денежной помощи для пенсионеров и других категорий населения в Черниговской области, сообщает Politeka.net

Об этом идет речь на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Финансирование программы осуществляется за счет средств Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев совместно с другими гуманитарными организациями. Денежное пособие для пенсионеров и других категорий населения в Черниговской области будет предоставляться с учетом принадлежности заявителей к уязвимым категориям населения и в пределах предусмотренного бюджета.

Размер выплаты определен на уровне 19400 гривен для одного домохозяйства. Она одноразовая, выдается на весь отопительный сезон и распространяется на всех членов семьи. Для получения средств необходимо подать заявление в местные органы власти – по месту официальной регистрации или фактического проживания. Представить документы может как сам заявитель, так и его законный представитель.

Органы управления обязаны в течение 5 рабочих дней сообщить заявителю о принятом решении способом, указанным в поданном заявлении.

Денежная помощь для пенсионеров и других категорий населения в Черниговской области будет выплачиваться в сентябре-октябре и поступать исключительно в безналичной форме - непосредственно на банковский счет получателя.

Отдельно отмечается принцип «деньги ходят за человеком». Это означает, что даже в случае вынужденной эвакуации в более безопасный регион после подачи документов семья не потеряет права на помощь и гарантированно получит назначенные средства.

