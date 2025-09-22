Подорожчання продуктів у Харківській області відчувають майже всі місцеві мешканці, адже кожен похід у магазин чи на ринок бʼє по гааманцю.

Подорожчання продуктів у Харківській області найбільше відобразилося на окремих групах товарів, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів у Харківській області стало особливо помітним у м’ясному секторі, тоді як овочі виглядають відносно стабільними.

Наприклад, картопля цього року коштує 17-19 гривень за кілограм і її традиційно купують на зиму мішками. Ціни на капусту впали до 18, цибулю продають від 15 гривень, буряк і моркву – від 15 до 20.

Огірки можна придбати за 35-45, помідори від 38, перець від 30, баклажани від 25, кавун - від 12 гривень, диню – від 28, яблука – від 30. Кабачки коштують від 12, кукурудза від 12 за штуку.

На ринках Харкова вже традиційно збираються черги за більш дешевими овочами. Пенсіонери і молодь стоять поруч, адже кожен хоче вигідно закупитися на зиму.

Як розповідає таксист Геннадій, у Індустріальному районі є магазин, де картопля коштує стільки ж, як на оптових точках Кінного ринку. Люди купують мішки та не їдуть далеко, адже цінники дійсно привабливі.

Ситуація з м’ясом виглядає інакше, тут більш помітне подорожчання продуктів у Харківській області. Курка домашня вартує 135 гривень за кілограм, телятина борщова – 200.

Зростання цін на м’ясо відбувається через ріст вартості кормів, дефіцит робочих рук, збільшення логістичних і енергетичних витрат, а також через військові виклики, що зменшують поголів’я худоби.

За даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради, порівняно з минулим роком ціни на моркву зросли на 30%, цибулю – на 12%, буряк – на 7%.

Філе куряче виросло більш ніж на 40%, курка на 27%, яловичина приблизно на 25%, свинина зросла від 20% до 80% залежно від частини туші.

