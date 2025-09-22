Подорожание продуктов в Харьковской области чувствуют почти все местные жители, ведь каждый поход в магазин или рынок бьет по кошельку.

Подорожание продуктов в Харьковской области больше всего отразилось на отдельных группах товаров, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Харьковской области стало особенно заметным в мясном секторе, в то время как овощи выглядят относительно стабильными.

Например, картофель в этом году стоит 17-19 гривен за килограмм и его традиционно покупают на зиму мешками. Цены на капусту упали до 18, лук продают от 15 гривен, свеклу и морковь – от 15 до 20.

Огурцы можно приобрести за 35-45, помидоры от 38, перец от 30, баклажаны от 25, арбуз – от 12 гривен, дыню – от 28, яблоки – от 30. Кабачки стоят от 12, кукуруза от 12 за штуку.

На рынках Харькова уже традиционно собираются очереди за более дешевыми овощами. Пенсионеры и молодежь стоят рядом, ведь каждый хочет выгодно закупиться на зиму.

Как рассказывает таксист Геннадий, в Индустриальном районе есть магазин, где картофель стоит столько же, сколько на оптовых точках Конного рынка. Люди покупают мешки и не уезжают далеко, ведь ценники действительно привлекательны.

Ситуация с мясом выглядит иначе, здесь заметнее подорожание продуктов в Харьковской области. Курица домашняя стоит 135 гривен за килограмм, телятина борщевая – 200.

Рост цен на мясо происходит из-за роста стоимости кормов, дефицита рабочих рук, увеличения логистических и энергетических затрат, а также из-за военных вызовов, уменьшающих поголовье скота.

По данным Департамента административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета, по сравнению с прошлым годом цены на морковь выросли на 30%, лук – на 12%, свеклу – на 7%.

Филе куриное выросло более чем на 40%, курица на 27%, говядина примерно на 25%, свинина выросла от 20% до 80% в зависимости от части туши.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, какая денежная помощь предоставляется.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля: из-за какого родственника льготы могут отменить на летний период.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области: часть украинцев заплатит больше.