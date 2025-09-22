Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області відзначається стабільністю, дружнім колективом і можливістю розвитку професійних навичок.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області пропонує цікаві можливості для стабільного заробітку та розвитку професійних навичок

Актуальні вакансії пропонує сайт work.ua.

Вакансія від 17 вересня 2025 року передбачає посаду заправника, молодшого оператора АЗС у компанії OKKO, яка розташована у районі Ковалівки, Кропивницький, на вулиці Вокзальній, 14а. Заробітна плата становить 12 000 гривень плюс чайові, а робота доступна для студентів і пенсіонерів на повну зайнятість.

Вимоги до кандидатів включають наявність впорядкованих документів: для чоловіків до 25 років — приписного, після 25 — військового квитка, а також дійсного паспорта. Важливі якості — відповідальність, готовність докладати зусилля заради добробуту країни, пунктуальність і здатність працювати в команді.

Додатково в Кропивницькому доступна вакансія комірника у компанії ЮГОС, яка займається меблевою галуззю з 1997 року. Посадові обов’язки включають організацію прийому, зберігання та видачу товарів на складі, ведення документації, контроль правильності розміщення продукції та підготовку товарів для відправки. Вимоги — уважність, відповідальність, охайність, готовність до навчання та робота у команді. Компанія пропонує стабільну зарплату 17 000 гривень, офіційне працевлаштування, повний робочий день та можливість професійного зростання.

Також у Кропивницькому на проспекті Винниченка, 1Б, OKKO шукає продавця-касира та молодшого оператора АЗС. Основна діяльність включає консультування клієнтів, облік продажів та забезпечення чистоти робочого місця. Ставка становить 21 000 гривень плюс відсоток від продажів. Компанія гарантує навчання, підтримку команди та офіційне працевлаштування.

