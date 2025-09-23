Така доплата для пенсіонерів у Кіровоградській області встановлюється у певних випадках.

Українські громадяни мають право на спеціальну доплату для пенсіонерів у Кіровоградській області за понаднормовий стаж, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», чинне законодавство визначає право окремих категорій пенсіонерів на отримання доплат за понаднормовий страховий стаж.

Така доплата для пенсіонерів у Кіровоградській області встановлюється у випадках, коли людина пропрацювала більше мінімально необхідної кількості років. Для чоловіків ця норма складає 35 років досвіду, а для жінок – 30. Саме після досягнення цього показника пенсіонер має законне право претендувати на додаткові виплати.

Однак існують винятки. Для тих громадян, які вийшли на заслужений відпочинок ще до жовтня 2011 року, держава визначила знижені вимоги. Зокрема, чоловікам, що стали пенсіонерами до зазначеної дати, достатньо мати 25 років, а жінкам – 20.

Така пільгова норма була передбачена з огляду на тогочасні соціальні та економічні обставини. Водночас закон чітко вказує, що отримати надбавку можливо лише у випадку, якщо пенсіонер уже не перебуває в трудових відносинах, тобто після звільнення з роботи.

Механізм нарахування доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області виглядає наступним чином. За кожен повний додатковий рік страхового стажу пенсіонеру встановлюється доплата в розмірі одного відсотка від базового розміру пенсії.

Це стимулює громадян мати триваліший трудовий досвід і водночас гарантує справедливу винагороду тим, хто працював довше за мінімально необхідний строк. Втім, у законодавстві визначено обмеження: надбавка не може перевищувати одного відсотка від величини прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2025 році прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2362 гривні. Це означає, що максимально можлива надбавка за один додатковий рік роботи не перевищує 23 гривень 61 копійки. Якщо ж пенсіонер має десять років понаднормового досвіду, його щомісячна доплата сягне 236 гривень 10 копійок. Такий підхід дозволяє зберегти баланс між справедливою винагородою для людей з великим трудовим стажем і можливостями державного бюджету.

