Такая доплата для пенсионеров в Кировоградской области устанавливается в некоторых случаях.

Украинские граждане имеют право на специальную доплату для пенсионеров в Кировоградской области за сверхурочный стаж, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Согласно статье 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», действующее законодательство определяет право отдельных категорий украинцев на получение доплат за сверхурочный страховой стаж.

Такая доплата для пенсионеров в Кировоградской области устанавливается в тех случаях, когда человек проработал более минимально необходимого количества лет. Для мужчин эта норма составляет 35 лет опыта, а для женщин – 30. Именно по достижении этого показателя украинец имеет законное право претендовать на дополнительные выплаты.

Однако существуют исключения. Для граждан, вышедших на заслуженный отдых еще до октября 2011 года, государство определило пониженные требования. В частности, мужчинам, ставшим пенсионерами к указанной дате, достаточно иметь 25 лет, а женщинам – 20.

Такая льготная норма была предусмотрена с учетом социальных и экономических обстоятельств того времени. В то же время, закон четко указывает, что получить надбавку возможно только в случае, если человек уже не находится в трудовых отношениях, то есть после увольнения с работы.

Механизм начисления доплаты пенсионерам в Кировоградской области выглядит следующим образом. За каждый дополнительный год страхового стажа тогда устанавливается надбавка в размере одного процента от базового размера пенсии.

Это стимулирует граждан иметь более длительный трудовой опыт и одновременно гарантирует справедливое вознаграждение тем, кто работал дольше минимально необходимого срока. Впрочем, в законодательстве определены ограничения: надбавка не может превышать одного процента от величины прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2025 году прожиточный минимум для этой категории составляет 2362 гривны. Это означает, что максимально возможная надбавка за один дополнительный год работы не превышает 23 61 копейки. Если же у пенсионера есть десять лет сверхурочного опыта, его ежемесячная доплата составит 236 гривен 10 копеек. Такой подход позволяет сохранить баланс между справедливым вознаграждением для людей с большим трудовым стажем и возможностями государственного бюджета.

