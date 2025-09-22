Місцевим мешканцям варто знати про підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області, тож розповідаємо деталі.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося певних категорій, повідомляє Politeka.

У Лозівській міській раді проінформували, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області стало необхідністю через зростання закупної ціни води від КП "Харківводоканал".

Керівник "Лозоваводосервіс" Олександр Марченко зазначив, що нова ціна за кубометр становить 17,66 гривень. Щомісяця підприємство несе додаткові витрати близько 800 тисяч гривень, і щоб уникнути збитків, довелося переглянути розцінки.

Тепер бюджетні установи та інші споживачі вимушені платити 60,70 грн за кубометр. Водночас, для звичайних місцевих мешканців ціна залишилася без змін.

Як і раніше, різницю в вартості планують компенсувати з бюджету громади. Подібна ситуація і на КП "Тепловодосервіс", де населення не відчуватиме росту цифр в платіжках, а підприємство проситиме компенсацію з місцевого бюджету.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося й Височанської громади. Тут за водопостачання з квітня встановили вартість на рівні 52грн, а за водовідведення - 38,56. Причиною стало зростання витрат на електроенергію, оплату праці та зношеність мереж.

Влада наголосила, що мешканці, які не можуть оплачувати нові рахунки, можуть оформити субсидію. А рішення про зміну розцінок на ЖКП є вимушеним кроком, який дозволяє забезпечити безперебійну роботу водопостачання та водовідведення.

Варто додати, що завдяки компенсаціям з бюджету, зміни відбуваються з мінімальним впливом на звичайних споживачів.

