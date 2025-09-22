Местным жителям следует знать о повышении тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области, так что рассказываем детали.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснулось определенных категорий, сообщает Politeka.

В Лозовском городском совете проинформировали , что повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области стало необходимостью из-за роста закупочной цены воды от КП "Харьковводоканал".

Руководитель "Лозоваводосервиса" Александр Марченко отметил, что новая цена за кубометр составляет 17,66 гривен. Ежемесячно предприятие несет дополнительные расходы около 800 тысяч гривен, и во избежание убытков пришлось пересмотреть расценки.

Теперь бюджетные учреждения и другие потребители вынуждены платить 60,70 грн. за кубометр. В то же время для обычных местных жителей цена осталась без изменений.

По-прежнему разницу в стоимости планируют компенсировать из бюджета общины. Похожая ситуация и на КП "Тепловодосервис", где население не будет ощущать рост цифр в платежках, а предприятие будет просить компенсацию из местного бюджета.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснулось и Высочанского общества. Здесь за водоснабжение с апреля установили стоимость на уровне 52грн, а за водоотвод – 38,56. Причиной явился рост затрат на электроэнергию, оплату труда и износ сетей.

Власти отметили, что жители, которые не могут оплачивать новые счета, могут оформить субсидию. А решение об изменении расценок на ЖКУ является вынужденным шагом, позволяющим обеспечить бесперебойную работу водоснабжения и водоотвода.

Следует добавить, что благодаря компенсациям из бюджета изменения происходят с минимальным влиянием на обычных потребителей.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право