Дефіцит молочних продуктів у Київській області відчутно впливає на ринок у 2025 році, повідомляє Politeka.

Влітку ціни на молоко та масло суттєво зросли. Літр молока в супермаркетах коштує 39–45 гривень, а 180-грамова пачка вершкового масла за акцією продається від 73,70 грн. За оцінкою аналітика "Інфагро" Максима Фастєєва, пропозиція молочної сировини поступово зростатиме, проте високі ціни на масло обумовлені значним попитом на жир і протеїн.

Експерти відзначають, що європейський попит на українське масло зменшується. Постачання до ЄС, хоча квота спочатку планувалася до кінця липня, триває ще кілька тижнів. Зменшення експорту збільшує обсяг продукту на внутрішньому ринку, що потенційно може знизити ціни. Водночас ринок перегрітий, тому виробники й дистриб’ютори змінюють стратегії продажу.

Сезонне скорочення надоїв, потреба у протеїні для експорту та накопичення запасів масла вплинули на вартість продукції. У серпні молоко коштувало 41,5 грн/л, а масло піднялося з 78 грн/200 г до 102 грн/200 г. Фермерські та органічні товари залишаються дорожчими на 10–20% порівняно з мас-маркетами.

Економіст Олег Пендзін пояснив, що здорожчання пов’язане зі зменшенням кількості молочних господарств, скороченням поголів’я корів та підвищенням цін на корми й енергоресурси.

«Менше корів – менше молока, тому ціни залишатимуться високими до кінця осені 2025 року. За відсутності державної підтримки та кредитів можливе додаткове зростання на 5–7%», – зазначив експерт.

Певне полегшення може надати пропозиція фермерських кооперативів, але її ефект буде короткочасним. Споживачам рекомендують планувати закупівлі та використовувати акційні пропозиції, щоб зменшити витрати. Дефіцит молочних продуктів у Київській області уже створює нові умови для домогосподарств.

