Дефицит молочных продуктов в Киевской области существенно влияет на рынок в 2025 году, сообщает Politeka.

Летом цены на молоко и масло значительно выросли. Литр молока в супермаркетах стоит 39-45 гривен, а 180-граммовая пачка сливочного масла по акции продается от 73,70 грн. По оценке аналитика "Инфагро" Максима Фастеева, предложение молочного сырья будет постепенно расти, однако высокие цены на масло обусловлены значительным спросом на жир и протеин.

Эксперты отмечают, что европейский спрос на украинское масло снижается. Снабжение в ЕС, хотя квота первоначально планировалось до конца июля, длится еще несколько недель. Уменьшение экспорта увеличивает объем продукта на внутреннем рынке, что может снизить цены. В то же время рынок перегрет, поэтому производители и дистрибьюторы изменяют стратегии продаж.

Сезонное сокращение надоев, потребность в протеине для экспорта и накопления запасов масла повлияли на стоимость продукции. В августе молоко стоило 41,5 грн/л, а масло поднялось с 78 грн/200 г до 102 грн/200 г. Фермерские и органические товары остаются дороже на 10–20% по сравнению с масс-маркетами.

Экономист Олег Пендзин пояснил, что удорожание связано с уменьшением количества молочных хозяйств, сокращением поголовья коров и повышением цен на корма и энергоресурсы.

«Меньше коров – меньше молока, поэтому цены будут оставаться высокими до конца осени 2025 года. При отсутствии государственной поддержки и кредитов возможен дополнительный рост на 5–7%», – отметил эксперт.

Определенное облегчение может предоставить предложение фермерских кооперативов, но его эффект будет кратковременным. Потребителям рекомендуют планировать закупки и использовать акционные предложения, чтобы снизить затраты. Дефицит молочных продуктов в Киевской области создает новые условия для домохозяйств.

