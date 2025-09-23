Мешканці Дніпропетровської області преймаються темою підвищення тарифів на комунальні послуги, адже це суттєво вдарить по гаманцю.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області торкнулося централізованого водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами, повідомляє Politeka.

КП "Юріївські ЖКП" офіційно проінформувало про намір змінити розцінки і пояснило, що це пов’язано із зростанням вартості енергоносіїв, матеріалів та актуалізацією виробничих витрат.

Проєкт нових цін був опублікований для громадськості, щоб кожен міг ознайомитися з деталями. За даними підприємства, підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області передбачає зростання плати за кубометр води для населення приблизно на 30%.

Водовідведення виросте приблизно на 14%, а управління побутовими відходами в окремих категоріях споживачів збільшиться майже удвічі. Пояснюють це необхідністю покривати економічно обґрунтовані витрати, що зросли через подорожчання матеріалів, реагентів та енергоносіїв, а також відображення фактичних обсягів надання ЖКП.

Для населення, бюджетних установ та інших споживачів вартість збору і вивозу сміття зростає суттєво. Раніше плата за одну особу на місяць складала 35 гривень, а після перегляду розцінок, вона сягне понад 67 грн.

Прийом та розміщення сміття на полігоні також стане дорожчим. Також ріст розцінок стосується підприємств і бюджетних організацій, для яких розраховані нові економічно обґрунтовані ставки з урахуванням планових показників діяльності.

Тож місцеві мешканці знову зіштовхнулися із підвищенням тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області в час, коли економічна ситуація і так бажає кращого.

