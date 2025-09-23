Жители Днепропетровской области задаются темой повышения тарифов на коммунальные услуги, ведь это существенно ударит по кошельку.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области затронуло централизованное водоснабжение, водоотвод и управление бытовыми отходами, сообщает Politeka.

КП "Юриевские ЖКУ" официально проинформировало о намерении изменить расценки и объяснило, что это связано с ростом стоимости энергоносителей, материалов и актуализацией производственных затрат.

Проект новых цен опубликован для общественности, чтобы каждый мог ознакомиться с деталями. По данным предприятия, повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области подразумевает рост платы за кубометр воды для населения примерно на 30%.

Водоотвод вырастет примерно на 14%, а управление бытовыми отходами в отдельных категориях потребителей увеличится почти вдвое. Объясняют это необходимостью покрывать экономически обоснованные расходы, которые выросли из-за подорожания материалов, реагентов и энергоносителей, а также отражения фактических объемов предоставления ЖКУ.

Для населения, бюджетных учреждений и других потребителей стоимость сбора и вывоза мусора существенно растет. Ранее плата за одного человека в месяц составляла 35 гривен, а после просмотра расценок, она составит более 67 грн.

Прием и размещение мусора на полигоне также станет дороже. Также рост расценок касается предприятий и бюджетных организаций, которым рассчитаны новые экономически обоснованные ставки с учетом плановых показателей деятельности.

Поэтому местные жители снова столкнулись с повышением тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области в то время, когда экономическая ситуация и так желает лучшего.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право