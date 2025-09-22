Пенсійний фонд України здійснює підвищення розміру вікових доплат для пенсіонерів в Дніпропетровській області кожні 5 років.

Держава передбачає кілька різновидів доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області, які можна оформити через Пенсійний фонд, повідомляє Politeka.net.

Це можуть бути надбавки за додатковий трудовий стаж, за догляд чи утримання непрацездатних родичів, за донорство або за досягнення певного віку. Якщо украънець підпадає під кілька категорій одночасно, зазвичай призначається лише одна надбавка — та, що є найбільшою за розміром.

Для громадян, яким виповнилося 80 років і більше, встановлена стандартна вікова доплата для пенсіонерів в Дніпропетровській області. Вона належить кожному пенсіонеру цього віку, однак для деяких категорій літніх людей передбачено і спеціальне нарахування, що сягає майже 1000 гривень.

Пенсійний фонд України здійснює підвищення розміру вікових доплат для пенсіонерів в Дніпропетровській області кожні 5 років після досягнення 70-річного рубежу.

Наприклад, у 75-річному віці пенсіонер отримує щомісячну доплату у розмірі 456 гривень. Коли ж людині виповнюється 80 років, ця сума зростає до 570 гривень. Однак слід врахувати важливу деталь: 570 гривень не додаються до попередніх 456, а замінюють їх. Тобто реальне збільшення виплат становить лише 114 гривень.

Такі нарахування мають здійснюватися автоматично, без додаткових звернень з боку пенсіонера. Втім, якщо виплата з якихось причин не була призначена, рекомендується звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду та повідомити про проблему.

Окремо законодавством передбачена ще одна категорія допомоги для найбільш вразливих літніх людей. Самотні українці віком від 80 років, які, за висновком лікарської комісії, потребують постійного догляду, мають право на додаткові кошти. Йдеться про 40 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році ця сума становить 944 гривні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.