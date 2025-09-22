Пенсионный фонд Украины повышает размер возрастных доплат для пенсионеров в Днепропетровской области каждые 5 лет.

Государство предусматривает несколько разновидностей доплаты пенсионерам в Днепропетровской области, которые можно оформить через Пенсионный фонд, сообщает Politeka.net.

Это могут быть прибавки за дополнительный трудовой стаж, за уход или содержание нетрудоспособных родственников, за донорство или за достижение определенного возраста. Если украинец подпадает под несколько категорий одновременно, обычно назначается только одна надбавка — наибольшая по размеру.

Для граждан, которым исполнилось 80 лет и старше, установлена ​​стандартная доплата для пенсионеров в Днепропетровской области. Она принадлежит каждому украинцу этого возраста, однако для некоторых категорий пожилых людей предусмотрено и специальное начисление, достигающее почти 1000 грн.

Пенсионный фонд Украины осуществляет повышение размера возрастных доплат для пенсионеров в Днепропетровской области каждые 5 лет после достижения 70-летнего рубежа.

К примеру, в 75-летнем возрасте украинец получает ежемесячную доплату в размере 456 гривен. Когда человеку исполняется 80 лет, эта сумма растет до 570 гривен. Однако следует учесть важную деталь: 570 гривен не прилагаются к предыдущим 456, а заменяют их. То есть реальное увеличение выплат составляет всего 114 гривен.

Такие начисления должны производиться автоматически, без дополнительных обращений со стороны пенсионера. Впрочем, если выплата по каким-либо причинам не была назначена, рекомендуется обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда и сообщить о проблеме.

Отдельно законодательством предусмотрена еще одна категория помощи для наиболее уязвимых пожилых людей. Одинокие украинцы в возрасте от 80 лет, которые, по заключению врачебной комиссии, нуждаются в постоянном уходе, имеют право на дополнительные средства. Речь идет о 40 процентах прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году эта сумма составляет 944 грн.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.