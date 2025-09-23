Денежная помощь в Кировоградской области для пенсионеров и других категорий ВПЛ предоставляется только при соблюдении условий.

Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется от городских властей Александровской общины, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городских властей Александровской общины.

Оказание помощи происходит в рамках Региональной программы поддержки и интеграции ВПЛ Кировоградской области, утвержденной распоряжением начальника областной военной администрации от 17 июля 2023 года № 779-р.

Кто может претендовать на денежную помощь в Кировоградской области для пенсионеров и других категорий ВПЛ

Право на материальную поддержку имеют:

многодетные семьи;

люди с инвалидностью I и II группы;

лица, которым исполнилось 80 лет и старше.

Важно, что такая помощь предоставляется раз в год, и она не зависит от получения пенсий, социальных выплат или других источников дохода. Исключение составляют только граждане, которые находятся на полном государственном обеспечении.

3 000 гривен – для людей с инвалидностью I и II группы, а также лиц старше 80 лет;

3 000 гривен – на каждого члена многодетной семьи.

Для оформления помощи нужно подать в управление соцзащиты:

письменное заявление;

копию документа, удостоверяющего личность;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копию справки о взятии на учет ВПЛ;

справку из банка с указанием IBAN-счета.

Дополнительно :

люди с инвалидностью должны предоставить выписку из решения экспертной комиссии или копию справки МСЭК, а также удостоверения (при наличии);

многодетные семьи представляют копии свидетельств о рождении детей (до 14 лет) и удостоверений родителей и детей из многодетной семьи.

Заявления принимаются в управлении социальной защиты населения по адресу: город Александрия, улица Шевченко, 109, кабинет 5 или 15.

