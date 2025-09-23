Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется от городских властей Александровской общины, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении городских властей Александровской общины.
Оказание помощи происходит в рамках Региональной программы поддержки и интеграции ВПЛ Кировоградской области, утвержденной распоряжением начальника областной военной администрации от 17 июля 2023 года № 779-р.
Кто может претендовать на денежную помощь в Кировоградской области для пенсионеров и других категорий ВПЛ
Право на материальную поддержку имеют:
- многодетные семьи;
- люди с инвалидностью I и II группы;
- лица, которым исполнилось 80 лет и старше.
Важно, что такая помощь предоставляется раз в год, и она не зависит от получения пенсий, социальных выплат или других источников дохода. Исключение составляют только граждане, которые находятся на полном государственном обеспечении.
- 3 000 гривен – для людей с инвалидностью I и II группы, а также лиц старше 80 лет;
- 3 000 гривен – на каждого члена многодетной семьи.
Для оформления помощи нужно подать в управление соцзащиты:
- письменное заявление;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- копию справки о взятии на учет ВПЛ;
- справку из банка с указанием IBAN-счета.
Дополнительно :
- люди с инвалидностью должны предоставить выписку из решения экспертной комиссии или копию справки МСЭК, а также удостоверения (при наличии);
- многодетные семьи представляют копии свидетельств о рождении детей (до 14 лет) и удостоверений родителей и детей из многодетной семьи.
Заявления принимаются в управлении социальной защиты населения по адресу: город Александрия, улица Шевченко, 109, кабинет 5 или 15.
