У Рівному заплановано обмеження руху транспорту 20 та 21 вересня 2025 року через проведення благодійного забігу, повідомляє Politeka.

За інформацією організаторів, мешканців і водіїв просять враховувати тимчасові перекриття та користуватися об’їзними маршрутами.

20 вересня обмеження триватиме з 12:10 до 13:00 на маршруті Театральна площа – вул. Собо-на до майдану Музики.

Наступного дня, 21 числа, рух транспорту буде тимчасово обмежено з 8:40 до 12:05 за складним маршрутом: Театральна п-ща → вул. Соборна → вул. Гоголя → вул. Соборна → вул. Міцкевича → вул. Уласа Самчука → вул. Василя Червонія → вул. Грушевського до перехрестя з вул. Київська → бульвар Богдана Хмельницького (обидві смуги) → вул. Грушевського → вул. Василя Червонія → вул. Уласа Самчука → вул. Міцкевича → вул. Кавказька → вул. Тараса Давидюка → проспект Миру → вул. Міцкевича → вул. Соборна → Театральна площа.

21-го також відбудеться перекриття з 12:05 до 13:00 на ділянці Театральна площа → вул. Соборна до мосту через річку Устя. Під час заходу порядок забезпечуватимуть патрульна поліція та муніципальна варта, а департамент інфраструктури організує об’їзди для громадського транспорту.

Мешканців просять планувати поїздки заздалегідь, враховуючи обмеження руху транспорту в Рівному, щоб уникнути заторів та непорозумінь. Такі тимчасові заходи спрямовані на безпеку учасників забігу та зручну організацію пересування містом.

До слова, у Рівному також повідомляли про підвищення цін на проїзд. Вартість проїзду в автобусах та маршрутках зросте до 18 гривень, а у тролейбусах передбачено різні варіанти.

