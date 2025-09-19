В Ровно запланировано ограничение движения транспорта 20 и 21 сентября 2025 из-за проведения благотворительного забега, сообщает Politeka.

По информации организаторов, жителей и водителей просят учитывать временные перекрытия и воспользоваться объездными маршрутами.

20 сентября ограничение продлится с 12:10 до 13:00 на маршруте Театральная площадь – ул. Собор-ая к площади Музыки.

На следующий день, 21 числа, движение транспорта будет временно ограничено с 8:40 до 12:05 по сложному маршруту: Театральная п-дь → ул. Соборная → ул. Гоголя → ул. Соборная → ул. Мицкевича → ул. Самсука → ул. Василия Червония → ул. Грушевского к перекрестку с ул. Киевская → бульвар Богдана Хмельницкого (обе полосы) → ул. Грушевского → ул. Василия Червония → ул. Самсука → ул. Мицкевича → ул. Кавказская → ул. Тараса Давидюка → проспект Мира → ул. Мицкевича → ул. Соборная → Театральная площадь.

21 также состоится перекрытие с 12:05 до 13:00 на участке Театральная площадь → ул. Соборная к мосту через реку Устье. Во время мероприятия порядок будут обеспечиваться патрульная полиция и муниципальный караул, а департамент инфраструктуры организует объезды для общественного транспорта.

Жителей просят планировать поездки заранее, учитывая ограничения движения транспорта в Ровно, чтобы избежать пробок и недоразумений. Такие временные меры направлены на безопасность участников забега и удобную организацию передвижения по городу.

Кстати, в Ровно также сообщали о повышении цен на проезд. Стоимость проезда в автобусах и маршрутках вырастет до 18 гривен, а в троллейбусах предусмотрены разные варианты.

