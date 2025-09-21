Українці, які вимушено залишили свої домівки, мають шанс отримати безкоштовне житло для ВПО у Харкові.

Держава пропонує кілька програм підтримки, завдяки яким можна отримати безкоштовне житло для ВПО у Харкові, або компенсацію за втрачену нерухомість, повідомляє Politeka.

Система, що гарантує безкоштовне житло для переселенців у Харкові, базується на положеннях закону про житловий фонд соціального призначення.

Саме він визначає порядок отримання соціального даху над головою для різних категорій населення. Такий процес завжди непростий, оскільки вимагає збору численних документів і чималого часу очікування.

Найбільше уваги наразі приділяється тим, хто найбільше постраждав від війни. Це військові, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, діти-сироти, сім’ї загиблих військовослужбовців та громадяни, чиї домівки зруйновані.

Для переселенців передбачені квартири у відносно безпечних регіонах країни, часто за підтримки міжнародних партнерів. Приміщення надається тимчасово, однак воно дозволяє людям швидше адаптуватися.

Пріоритет надається родинам із дітьми, літнім людям та особам із особливими потребами. Військові ж найчастіше отримують новобудови або відновлені квартири, профінансовані з державного бюджету чи донорських коштів.

Окрім цього, програма "єВідновлення" передбачає компенсацію для тих, чиї оселі були знищені. Вона може надаватися у вигляді сертифікатів на придбання нових квартир або у грошовій формі для будівництва.

Інша програма, "єОселя", створена для військових, медиків, учителів і науковців. Вона пропонує пільгову іпотеку під 3%, тоді як для решти громадян доступна ставка у 7%.

Для багатьох українців ці ініціативи стали реальним виходом у скрутних обставинах. Вони дають можливість не лише отримати безкоштовне житло для ВПО у Харкові, а й повернути відчуття стабільності.

