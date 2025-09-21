Украинцы, вынужденно покинувшие свои дома, имеют шанс получить бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове.

Государство предлагает несколько программ поддержки, благодаря которым можно получить бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове или компенсацию за потерянную недвижимость, сообщает Politeka.

Система, гарантирующая бесплатное жилье для переселенцев в Харькове, основывается на положениях закона о жилом фонде социального назначения.

Именно он определяет порядок получения социальной крыши над головой для разных категорий населения. Такой процесс всегда непрост, поскольку требует сбора многочисленных документов и немалого времени ожидания.

Больше всего внимания уделяется тем, кто больше всего пострадал от войны. Это военные, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, дети-сироты, семьи погибших военнослужащих и граждане, разрушенные дома.

Для переселенцев предусмотрены квартиры в относительно безопасных регионах страны, часто при поддержке международных партнеров. Помещение предоставляется на время, однако оно позволяет людям быстрее адаптироваться.

Приоритет предоставляется семьям с детьми, пожилым и лицам с особыми потребностями. Военные чаще всего получают новостройки или восстановленные квартиры, профинансированные из государственного бюджета или донорских средств.

Кроме этого, программа "єВідновлення" предусматривает компенсацию для тех, чьи дома были уничтожены. Она может предоставляться в виде сертификатов для приобретения новых квартир или в денежной форме для строительства.

Другая программа, "єОселя", создана для военных, медиков, учителей и ученых. Она предлагает льготную ипотеку под 3%, тогда как остальным гражданам доступна ставка в 7%.

Для многих украинцев эти инициативы стали реальным выходом в сложных обстоятельствах. Они позволяют не только получить бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове, но и вернуть чувство стабильности.

