Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 22 по 23 серпня в Кіровоградській області.

Через заплановані капітальні ремонти на лініях електропередач вводиться графік відключення світла з 20 по 21 вересня в Кіровоградській області, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Кіровоградобленерго.

Графік відключення світла з 22 по 23 вересня в Кіровоградській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні. У середу, 22 числа, заплановані роботи з 9:00 до 17 години у населеному пункті Кошаро-Олександрівка на вулицях:

Кооперативна, 2-3, 7-13, 17, 19, 21-27, 32-38, 40, 44, 47, 49-50, 52, 55-56, 58-59, 61, 63, 67;

Садова, 2-3, 9-10, 12, 14-15, 17-18, 24, 28, 40, 42;

Степова, 9-10, 12-14, 16-21, 25, 26А, 34, 38-40, 42-46, 48-51, 53-57, 60, 62, 64, 66;

Хутір, 23, 25;

Художній пров., 1-2, 7;

Шевченка, 1-3, 3а, 4-8, 10, 12-13, 15-16, 18, 22-23, 26-31, 34-35, 37-38, 42-45, 47-49, 52-53, 56, 58, 60-62, 64, 70, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 100, 104.

Крім цього без світла доведеться посидіти жителям населеного пункту Луполове за адресами:

Набережна, 1-5, 7-9, 11-29, 31-35, 37, 39-41, 43, 45, 47-52, 54-55, 57, 61, 61К2, 62-64, 68-70, 72, 74-76, 78, 80-87, 89, 91, 107, 119, 121, 122А, 123-124, 136, 139, 145-146, 161, 171;

Сонячна, 1-3, 5-20, 22-24, 27, 29, 31-34, 37, 41-44, 47-50, 52-57, 59-61, 63-64, 66-67, 71-78, 80-83, 85а, 86, 88-95, 97-103, 105, 105а, 107-108, 110-112, 114-115, 117-122, 124, 127а, 128-130, 132-140, 152-153, 159А, 168.

Також варто підготуватись жителям села Пишне:

Вишнева, 2, 10, 12-14, 16-17, 19, 21-23, 31, 33-34, 36-37, 41;

Молодіжна, 1;

Першотравнева, 3, 5, 7-8, 15-18, 23-26;

Садова, 1, 4, 8;

Степова, 1, 3-6;

Центральна, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 23, 25, 29, 31, 35;

Шкільна, 7, 14-16, 18-22, 24, 26, 30-32, 34.

У неділю, 23 числа вимкнення стануться з 09:00 до 17:00 в населеному пункті Лупове, вулиці:

Набережна, 1-5, 7-9, 11-29, 31-35, 37, 39-41, 43, 45, 47-52, 54-55, 57, 61, 61К2, 62-64, 68-70, 72, 74-76, 78, 80-87, 89, 91, 107, 119, 121, 122А, 123-124, 136, 139, 145-146, 161, 171;

Сонячна, 1-3, 5-20, 22-24, 27, 29, 31-34, 37, 41-44, 47-50, 52-57, 59-61, 63-64, 66-67, 71-78, 80-83, 85а, 86, 88-95, 97-103, 105, 105а, 107-108, 110-112, 114-115, 117-122, 124, 127а, 128-130, 132-140, 152-153, 159А, 168;

Б.Хмельницького, 9, 19-20, 25, 27-30, 32, 34, 36-37, 37А, 37Б, 37В, 38-41, 43, 45-46, 50, 55, 58, 62-63, 67, 72, 74.

