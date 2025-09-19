Дефіцит продуктів у Кіровоградській області вже прямо впливає на ринок.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області створює нові виклики для бізнесу й споживачів, інформує Politeka.

Найсильніше це помітно на ринку хлібобулочних виробів, де вартість піднімається швидшими темпами, ніж у інших сегментах.

Мешканці регіону вже відзначають поступове підвищення роздрібної ціни. Експерти прогнозують, що батон із пшеничного борошна може зрости в ціні до 55 гривень, що складе майже чверть понад поточний рівень. Основною причиною фахівці називають подорожчання пального. Доставка зерна й розподіл готової продукції безпосередньо залежать від транспортних витрат.

Консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус наголошує, що в Україні вистачає сировини та виробничих потужностей для забезпечення населення. Водночас саме транспортні витрати формують кінцеву роздрібну ціну.

Додатковим ускладненням стали пошкодження заводів і транспортної інфраструктури внаслідок обстрілів. Це підсилює ризики забезпечення регіону та створює додатковий тиск на покупців.

На початку серпня 2025 року у торговельних мережах зафіксовано такі ціни: батон «Рум’янець» (450 г) — 27,90 грн, пшеничний (600–650 г) — від 42,99 до 44,72 грн, житній «Бородинський» (300 г) — 44,90 грн. Очікуване підвищення до 55 гривень стане серйозним випробуванням для сімейних бюджетів.

Фахівці радять планувати покупки заздалегідь і користуватися спеціальними пропозиціями магазинів. Таким чином можна частково знизити негативний ефект. Очевидно, що дефіцит продуктів у Кіровоградській області вже прямо впливає на ринок, змушуючи людей шукати доступніші альтернативи.

Джерело: agroweek

