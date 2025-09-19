Дефицит продуктов в Кировоградской области уже оказывает прямое влияние на рынок.

Дефицит продуктов в Кировоградской области создает новые вызовы бизнесу и потребителям, информирует Politeka.

Наиболее сильно это заметно на рынке хлебобулочных изделий, где стоимость поднимается более быстрыми темпами, чем в других сегментах.

Жители региона уже отмечают постепенное повышение розничной цены. Эксперты прогнозируют, что батон из пшеничной муки может вырасти в цене до 55 гривен, что составит почти четверть больше текущего уровня. Основной причиной специалисты называют подорожание горючего. Доставка зерна и распределение готовой продукции напрямую зависят от транспортных расходов.

Консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс отмечает, что в Украине хватает сырья и производственных мощностей для обеспечения населения. В то же время именно транспортные расходы формируют конечную розничную цену.

Дополнительным осложнением стали повреждения заводов и транспортной инфраструктуры в результате обстрелов. Это усиливает риски обеспечения региона и создает дополнительное давление на покупателей.

В начале августа 2025 года в торговых сетях зафиксированы следующие цены: батон «Румьянец» (450 г) – 27,90 грн, пшеничный (600–650 г) – от 42,99 до 44,72 грн, ржаной «Бородинский» (300 г) – 44,90 грн. Ожидаемое повышение до 55 гривен станет серьезным испытанием для семейных бюджетов.

Специалисты советуют планировать покупки заранее и воспользоваться специальными предложениями магазинов. Таким образом, можно частично снизить негативный эффект. Очевидно, что дефицит продуктов в Кировоградской области прямо влияет на рынок, заставляя людей искать более доступные альтернативы.

