Підвищення тарифів на опалення в Одесі зумовлене зростанням витрат на газ, електроенергію, водопостачання та ремонтні роботи.

Підвищення тарифів на опалення в Одесі очікується у наступному опалювальному сезоні, повідомляє Politeka.

Це пов’язано з необхідністю покрити витрати КП "Теплопостачання" на транспортування природного газу та ремонт комунікацій. На сьогодні одесити сплачують за тарифом, який діяв станом на 24 лютого 2022 року.

У КП "ТМО" провели перерозрахунок планових тарифів на теплову енергію, щоб вони відображали фактичні витрати підприємства. Розрахунки врахували кілька важливих факторів: зменшення обсягу реалізації тепла для споживачів на 3,6%, збільшення тарифу на транспортування газу в чотири рази, зростання вартості електроенергії на 25,6%, підвищення тарифів на водопостачання на 12,1% та водовідведення на 6,7%, а також збільшення витрат на ремонт у зв’язку з розширенням планових робіт основного та допоміжного обладнання.

За результатами перерахунку оприлюднено нові тарифи для сезону 2025–2026 років. Для населення планується 1 813,94 грн за Гкал, для бюджетних установ — 4 767,12 грн за Гкал, для інших споживачів — 5 853,67 грн за Гкал, а для релігійних організацій — 4 950,10 грн за Гкал. Старий тариф для побутових споживачів на сьогодні складає 1 813 за Гкал.

Отже, підвищення тарифів на опалення в Одесі зумовлене зростанням витрат на газ, електроенергію, водопостачання та ремонтні роботи. Нові розцінки дозволяють підприємству забезпечити стабільне функціонування системи теплопостачання під час опалювального періоду та покривати економічно обґрунтовані витрати на виробництво та постачання тепла. Тарифи відображають реальні потреби КП "ТМО" і застосовуватимуться з початку сезону 2025–2026 років.

