Повышение тарифов на отопление в Одессе обусловлено ростом расходов на газ, электроэнергию, водоснабжение и ремонт.

Повышение тарифов на отопление в Одессе ожидается в следующем отопительном сезоне, сообщает Politeka.

Это связано с необходимостью покрыть расходы КП " Теплоснабжение " на транспортировку природного газа и ремонт коммуникаций. На сегодняшний день одесситы платят по тарифу, который действовал по состоянию на 24 февраля 2022 года.

В КП "ТМО" произвели перерасчет плановых тарифов на тепловую энергию, чтобы они отражали фактические расходы предприятия. Расчеты учли несколько важных факторов: уменьшение объема реализации тепла для потребителей на 3,6%, увеличение тарифа на транспортировку газа в четыре раза, рост стоимости электроэнергии на 25,6%, повышение тарифов на водоснабжение на 12,1% и водоотвод на 6,7%, а также увеличение затрат на ремонт в связи с расширением.

По результатам перерасчета обнародованы новые тарифы для сезона 2025-2026 годов. Для населения планируется 1 813,94 грн за Гкал, для бюджетных учреждений – 4 767,12 грн за Гкал, для других потребителей – 5 853,67 грн за Гкал, а для религиозных организаций – 4 950,10 грн за Гкал. Старый тариф для бытовых потребителей на сегодняшний день составляет 1 813 за Гкал.

Следовательно, повышение тарифов на отопление в Одессе обусловлено ростом расходов на газ, электроэнергию, водоснабжение и ремонт. Новые цены позволяют предприятию обеспечить стабильное функционирование системы теплоснабжения во время отопительного периода и покрывать экономически обоснованные затраты на производство и поставку тепла. Тарифы отражают реальные потребности КП "ТМО" и будут применяться с начала сезона 2025-2026 годов.

Последние новости Украины:

Новый график движения транспорта в Одессе: что изменилось для пассажиров

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: кого зацепили рекордно большие цены

Дефицит продуктов в Одесской области: украинцам указали на проблемы, фермеры вынуждены считать убытки