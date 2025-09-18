Робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює легку промисловість, торгівлю та охорону, пропонуючи стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області доступна у різних галузях, що дозволяє обирати вакансію відповідно до навичок та фізичних можливостей, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії пропонує сайт work.ua.

Компанія «Північна промислова група» запрошує швей на виробництво у Чернігові. Працювати можна як на повну, так і неповну зайнятість, вакансія підходить студентам, людям з інвалідністю та пенсіонерам. Цех розташований на Курганній вулиці, обладнаний новими автоматизованими машинами, з комфортними умовами, стабільним навантаженням і зручною транспортною розв’язкою.

Робочий графік — з 8:30 до 17:00, вихідні — субота та неділя. Офіційне працевлаштування та соцпакет включено. Заробітна плата становить від 16 000 до 25 000 гривень, залежно від досвіду та продуктивності.

Мережа магазинів «Фора» у Ніжині пропонує позицію продавця продовольчих товарів. Основні обов’язки включають викладку та фасування продукції, контроль термінів придатності, консультування клієнтів щодо асортименту і цін.

Працівникам гарантують стабільну зарплату від 16 600 до 19 900 гривень, своєчасні виплати, медичне страхування, гнучкий графік та можливість кар’єрного зростання. Навчання надається з нуля, а команда підтримує колег і створює комфортні умови праці.

Охоронна компанія «Вікінг-2012» шукає співробітників у Києві та Чернігові для забезпечення безпеки у ТРЦ. Пропонуються денні, добові та вахтові зміни. Працівникам надають формений одяг і житло. Заробітна плата коливається від 18 000 до 24 000 гривень плюс премії.

