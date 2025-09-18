Работа для пенсионеров в Черниговской области включает легкую промышленность, торговлю и охрану, предлагая стабильный доход.

Работа для пенсионеров в Черниговской области доступна в разных отраслях, что позволяет выбирать вакансию в соответствии с навыками и физическими возможностями, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии предлагает сайт work.ua.

Компания "Северная промышленная группа" приглашает швей на производство в Чернигове. Работать можно как на полную, так и на неполную занятость, вакансия подходит студентам, людям с инвалидностью и пенсионерам. Цех расположен на Курганной улице, оснащен новыми автоматизированными машинами, с комфортными условиями, стабильной нагрузкой и удобной транспортной развязкой.

Рабочий график – с 8:30 до 17:00, выходные – суббота и воскресенье. Официальное трудоустройство и соцпакет включены. Заработная плата составляет от 16 000 до 25 000 гривен в зависимости от опыта и производительности.

Сеть магазинов "Фора" в Нежине предлагает позицию продавца продовольственных товаров. Основные обязанности включают выкладку и фасовку продукции, контроль сроков годности, консультирование клиентов по ассортименту и ценам.

Работникам гарантируют стабильную зарплату от 16600 до 19900 гривен, своевременные выплаты, медицинское страхование, гибкий график и возможность карьерного роста. Учеба предоставляется с нуля, а команда поддерживает коллег и создает комфортные условия труда.

Охранная компания "Викинг-2012" ищет сотрудников в Киеве и Чернигове для обеспечения безопасности в ТРЦ. Предлагаются дневные, суточные и вахтенные изменения. Работникам предоставляют форменную одежду и жилье. Заработная плата колеблется от 18000 до 24000 гривен плюс премии.

Таким образом, работа для пенсионеров в Черниговской области включает легкую промышленность, торговлю и охрану, предлагая стабильный доход, официальное трудоустройство и поддержку в профессиональном развитии для всех категорий кандидатов.

