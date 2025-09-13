Новий графік руху транспорту в Чернігові забезпечить своєчасне та безпечне перевезення пасажирів на всіх ділянках маршрутів.

У Чернігові запроваджено новий графік руху транспорту з 12 вересня, що стосується тролейбуса №9 та автобусів №25/25А, 28 і 30, передає Politeka.

Про зміни повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.

Тролейбус №9 у напрямку від кінцевої зупинки «Міська лікарня №2» рухатиметься звичним маршрутом до Автозаводу через вулицю Пʼятницька. У зворотному напрямку від «Автозаводу» після зупинки «Дитячий світ» транспорт курсуватиме проспектом Перемоги, вулицею Оборонців Чернігова та вулицею Шевченка, після чого продовжить свій маршрут за стандартним графіком.

Автобуси №25/25А, 28 та 30 після зупинки «Дитячий світ» рухатимуться проспектом Миру. У зворотному напрямку маршрути відрізняються: №25/25А продовжують рух за маршрутом через проспект Миру, а №28 та №30 прямують через вулицю Пʼятницька.

Зміни дозволяють оптимізувати рух громадського транспорту, забезпечити комфорт та дотримання графіку на ключових ділянках міста. Пасажирів закликають враховувати новий графік руху транспорту в Чернігові під час планування поїздок, особливо на ділянках, де відбуваються об’їзди.

Рішення щодо коригування маршрутів ухвалене з метою покращення доступності громадського транспорту для жителів і гостей Чернігова. Водночас громадянам рекомендують стежити за актуальною інформацією на офіційному сайті міської ради та звертати увагу на зміни зупинок та напрямків руху окремих маршрутів.

Отже, новий графік руху транспорту в Чернігові забезпечить своєчасне та безпечне перевезення пасажирів на всіх ділянках маршрутів.

