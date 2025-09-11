Щоб отримати щомісячну доплату для пенсіонерів у Чернігівській області, літня людина повинна відповідати низці чітко визначених критеріїв.

Частина українців може розраховувати на доплати для пенсіонерів у Чернігівській області, проте їх можуть отримати не всі, повідомляє Politeka.net.

Норма про надбавку діє відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" та рішення уряду.

Щоб отримати щомісячну доплату для пенсіонерів у Чернігівській області, літня людина повинна відповідати низці чітко визначених критеріїв.

Насамперед мова йде про вік — право на виплату мають громадяни, яким виповнилося 80 років і більше. Важливою умовою є також самостійне проживання, адже така допомога спрямована передусім на тих, хто не має поруч родичів чи близьких, готових забезпечити постійний догляд.

Окремим і дуже важливим пунктом є стан здоров’я. Надбавка призначається лише тим особам, які справді потребують стороннього догляду. Це повинно бути підтверджено висновком лікарів, зокрема лікарсько-консультативної комісії, і закріплено в офіційних документах. Ще одна обов’язкова умова — отримання пенсії саме за віком. Якщо людина отримує виплати, наприклад, за інвалідністю, то права на зазначену доплату вона не має.

Розмір доплати для пенсіонерів у Чернігівській області розраховується як 40 відсотків від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум зріс і становить 2361 гривню. Відповідно, і сума самої доплати збільшилася — від початку року вона дорівнює 944,4 гривні щомісяця.

Щоб оформити цю виплату, пенсіонеру потрібно подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду. До неї слід додати пакет документів, без якого розгляд питання буде неможливим. Насамперед це висновок лікарсько-консультативної комісії, де зазначено, що заявник дійсно потребує постійного догляду. Також необхідно пред’явити паспорт, ідентифікаційний номер та витяг з Пенсійного фонду, у якому підтверджується, що людина не отримує іншої надбавки з догляду до пенсії.

