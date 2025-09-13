Новый график движения транспорта в Чернигове обеспечит своевременную и безопасную перевозку пассажиров на всех участках маршрутов.

В Чернигове введен новый график движения транспорта с 12 сентября, касающийся троллейбуса №9 и автобусов №25/25А, 28 и 30, передает Politeka.

Об изменениях сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

Троллейбус №9 в направлении от конечной остановки «Городская больница №2» будет двигаться по привычному маршруту в Автозавод через улицу Пятницкая. В обратном направлении от «Автозавода» после остановки «Детский мир» транспорт будет курсировать по проспекту Победы, по улице Защитников Чернигова и по улице Шевченко, после чего продолжит свой маршрут по стандартному графику.

Автобусы №25/25А, 28 и 30 после остановки «Детский мир» будут двигаться по проспекту Мира. В обратном направлении маршруты отличаются: №25/25А продолжают движение по маршруту через проспект Мира, а №28 и №30 следуют по улице Пятницкая.

Изменения позволяют улучшить движение общественного транспорта, обеспечить комфорт и соблюдение графика на ключевых участках города. Пассажиров призывают учитывать новый график движения транспорта в Чернигове при планировании поездок, особенно на участках, где проходят объезды.

Решение о корректировке маршрутов принято с целью улучшения доступности общественного транспорта для жителей и гостей Чернигова. В то же время, гражданам рекомендуют следить за актуальной информацией на официальном сайте городского совета и обращать внимание на изменения остановок и направлений движения отдельных маршрутов.

Итак, новый график движения транспорта в Чернигове обеспечит своевременную и безопасную перевозку пассажиров на всех участках маршрутов.

