Дефіцит продуктів у Полтавській області та ніших регіонів України спостерігається саме на товари вітчизняного виробництва, повідомляє Politeka.net.

Аграрії та фермери розкрили подробиці.

Цьогоріч ситуація з урожаєм фруктів та ягід в Україні склалася вкрай непроста. За словами аграрних експертів, яблука стали найдорожчими за всю історію незалежності, а частка вітчизняних персиків на ринку настільки мізерна, що майже 90 відсотків цього фрукту наразі постачається з-за кордону.

Фермер Сергій Леонов зазначив, що погодні умови серйозно вдарили по врожайності ягідних культур - тому існує певний дефіцит продуктів у Полтавській області і інших регіонів. Зокрема, приблизно 10 відсотків обліпихи загинуло через весняні заморозки. У результаті врожайність ягід знизилася приблизно на 30 відсотків у порівнянні з минулим роком. За словами Леонова, збір ожини цього сезону розпочався із суттєвим запізненням, адже її розвиток значно пригальмувала несприятлива погода.

Не кращою є ситуація і з персиками. Українські сади цього року зазнали серйозних втрат, через що внутрішній ринок майже повністю орієнтований на імпорт. Проблеми виникли і з іншими культурами: врожай суниці виявився слабким, а малина та лохина поступилися якістю попереднім сезонам.

Окрему увагу експерти звертають на яблука. Торішнього врожаю вистачило лише до початку зими, оскільки в Україні бракує сучасних сховищ для довготривалого зберігання. Це призвело до активного імпорту і, як наслідок, до зростання цін, які нині перевищили позначку у 100 гривень за кілограм. Такий рівень у три рази перевищує торішні показники і став своєрідним рекордом для ринку.

Експерт Олександр Хорев підтвердив, що нинішні ціни на яблука є рекордно високими не лише в порівнянні з минулим роком, а й за весь період незалежності держави. Він пояснив, що навіть ранні сорти залишаються дорогими, адже на ринку відчувається нестача необхідних обсягів.

Водночас він висловив сподівання, що суттєвих погодних катаклізмів надалі не буде, а українські садівники зберуть урожай у достатніх кількостях. За його словами, площ під вирощування яблук вистачає, тож є шанс, що ціна на фрукт стане більш доступною.

Свою оцінку ситуації дав і аналітик Максим Гопка. Він нагадав, що Україна традиційно спроможна повністю забезпечувати внутрішній попит на яблука та навіть постачати їх на зовнішні ринки. Однак цього року погодні умови внесли суттєві корективи та спостерігається дефіцит цього продукті у Полтавській області і інших регіонів. Через ранні заморозки та інші кліматичні труднощі врожай яблук, а також груш і слив може бути нижчим від очікуваного.

Джерело: hromadske.

