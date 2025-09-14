В этом году ситуация с урожаем сложилась очень непростая, поэтому происходит определенный дефицит продуктов в Полтавской области.

Аграрии и фермеры раскрыли подробности.

В этом году ситуация с урожаем фруктов и ягод в Украине сложилась очень непростая. По словам аграрных экспертов, яблоки стали самыми дорогими за всю историю независимости, а доля отечественных персиков на рынке настолько скудна, что почти 90 процентов этого фрукта сейчас поставляется из-за границы.

Фермер Сергей Леонов отметил, что погодные условия серьезно отразились на урожайности ягодных культур - поэтому существует определенный дефицит продуктов в Полтавской области и других регионов. В частности, примерно 10 процентов облепихи погибли из-за весенних заморозков. В результате урожайность ягод снизилась примерно на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. По словам Леонова, сбор ежевики в этом сезоне начался с существенным опозданием, ведь его развитие значительно притормозила неблагоприятная погода.

Не лучше ситуация и с персиками. Украинские сады в этом году понесли серьезные потери, из-за чего внутренний рынок почти полностью ориентирован на импорт. Проблемы возникли и с другими культурами: урожай земляники оказался слабым, а малина и голубика уступили качество предыдущим сезонам.

Особое внимание эксперты обращают на яблоки. Урожая прошлого хватило лишь до начала зимы, поскольку в Украине не хватает современных хранилищ для длительного хранения. Это привело к активному импорту и, как следствие, к росту цен, которые превысили отметку в 100 гривен за килограмм. Такой уровень в три раза превышает показатели прошлого года и стал своеобразным рекордом для рынка.

Эксперт Александр Хорев подтвердил, что нынешние цены на яблоки рекордно высоки не только по сравнению с прошлым годом, но и за весь период независимости государства. Он объяснил, что даже ранние сорта остаются дорогими, ведь на рынке ощущается нехватка необходимых объемов.

В то же время, он выразил надежду, что существенных погодных катаклизмов в дальнейшем не будет, а украинские садоводы соберут урожай в достаточных количествах. По его словам, площадей под выращивание хватает, так что есть шанс, что цена на фрукт станет более доступной.

Свою оценку ситуации дал и аналитик Максим Гопко. Он напомнил, что Украина традиционно может полностью обеспечивать внутренний спрос на яблоки и даже поставлять их на внешние рынки. Однако в этом году погодные условия внесли существенные коррективы и наблюдается дефицит этого продукта в Полтавской области и других регионах. Из-за ранних заморозков и других климатических трудностей урожай яблок, а также груш и слив может быть ниже ожидаемого.

Источник: hromadske.

