Новий графік руху транспорту в Запоріжжі передбачає тимчасові зміни у роботі тролейбусів через планові роботи на контактній мережі, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запорізька міська рада.

12 вересня з 10:00 до 14:00 буде відключено контактну мережу на вулицях О. Говорухи та Космічній у зв’язку з кронуванням дерев. Через це маршрути №8 та №14 працюватимуть у зміненому режимі. На маршруті №8 курсуватиме один тролейбус з автономним ходом між «Сімферопольське шосе» та заводом «Запоріжкабель», а також один тролейбус — у зворотному напрямку, від заводу до 4-го Південного мікрорайону. Маршрут №14 буде забезпечений одним автономним тролейбусом між «Сімферопольським шосе» та Набережною та двома тролейбусами від Набережної до 4-го Південного мікрорайону.

Того ж дня, з 10:00 до 14:00, через заміну тросу контактної мережі тимчасово призупинять рух тролейбусів на проспекті Металургів. На маршруті №9 один тролейбус з автономним ходом курсуватиме між БК ЗАлК та вулицею Сєдова, а ще один тролейбус — від вулиці Сєдова до площі Запорізької по проспекту Соборному.

Міська рада нагадує, що ці заходи є тимчасовими і спрямовані на забезпечення безпечного руху транспорту та підготовку контактної мережі до подальшої експлуатації. Пасажирів просять враховувати зміни та планувати поїздки з урахуванням скорочених маршрутів та автономного руху тролейбусів.

Отже, новий графік руху транспорту в Запоріжжі на 12 вересня дозволяє забезпечити перевезення пасажирів попри тимчасові відключення та ремонтні роботи, підтримуючи безпеку і комфорт на маршрутах.

