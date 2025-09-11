Новый график движения транспорта в Запорожье на 12 сентября позволяет обеспечить перевозку пассажиров, несмотря на временные отключения и ремонтные работы.

Новый график движения транспорта в Запорожье предусматривает временные изменения в работе троллейбусов из-за плановых работ на контактной сети, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожский городской совет .

12 сентября с 10:00 до 14:00 будет отключена контактная сеть на улицах А. Говорухи и Космической в ​​связи с кронированием деревьев. Поэтому маршруты №8 и №14 будут работать в измененном режиме. На маршруте №8 будет курсировать один троллейбус с автономным ходом между "Симферопольское шоссе" и заводом "Запорожкабель", а также один троллейбус - в обратном направлении, от завода до 4-го Южного микрорайона. Маршрут №14 будет обеспечен одним автономным троллейбусом между «Симферопольским шоссе» и Набережной и двумя троллейбусами от Набережной до 4 Южного микрорайона.

В тот же день с 10:00 до 14:00 из-за замены троса контактной сети временно приостановят движение троллейбусов на проспекте Металлургов. По маршруту №9 один троллейбус с автономным ходом будет курсировать между БК ЗАлК и улицей Седова, а еще один троллейбус — от улицы Седова до площади Запорожской по проспекту Соборному.

Городской совет напоминает, что эти меры временные и направлены на обеспечение безопасного движения транспорта и подготовку контактной сети к дальнейшей эксплуатации. Пассажиров просят учитывать изменения и планировать поездки с учетом сокращенных маршрутов и автономного движения троллейбусов.

Итак, новый график движения транспорта в Запорожье на 12 сентября позволяет обеспечить перевозку пассажиров, несмотря на временные отключения и ремонтные работы, поддерживая безопасность и комфорт на маршрутах.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили