Обмеження руху транспорту в Києві вводиться на декількох ділянках доріг, тому важливо знати, де діятимуть зміни, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

До 31 жовтня у Деснянському районі міста Києва введено часткове обмеження руху транспорту в Києві на вулиці Братиславській. Як повідомили у комунальній корпорації Київавтодор, зміни в організації дорожнього руху стосуватимуться правої смуги на відрізку від проспекту Романа Шухевича до будинку №54 по вулиці Братиславській у напрямку Броварського проспекту.

Причиною обмеження руху транспорту в Києві стало проведення масштабних ремонтних робіт. Дорожні служби розпочинають капітальний ремонт дощової каналізації, яка вже давно перебуває у критичному стані. Проєкт передбачає заміну старих комунікацій на сучасні, прокладання нових трубопроводів, облаштування додаткових люків та зливоприймачів, а також благоустрій прилеглої території після завершення робіт.

Фахівці наголошують, що дощова каналізація на цій ділянці була збудована понад 50 років тому. Весь цей час вона не проходила жодного капітального ремонту, що значно вплинуло на її стан та ефективність роботи. Система потребує термінового оновлення, адже саме від її справності залежить безпечне відведення дощових і талих вод, що, своєю чергою, впливає на збереження дорожнього покриття та комфорт мешканців району.

У комунальній корпорації звертаються до водіїв та мешканців із проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Київавтодор просить враховувати запроваджені обмеження під час планування своїх щоденних маршрутів та заздалегідь обирати альтернативні шляхи пересування містом.

Роботи мають на меті не лише вирішити давню інфраструктурну проблему, але й забезпечити якісніші умови для життя та пересування мешканців столиці у майбутньому.

