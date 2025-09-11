Ограничения движения транспорта в Киеве вводятся на нескольких участках дорог, поэтому важно знать, где будут действовать изменения, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

По 31 октября в Деснянском районе Киева введено частичное ограничение движения транспорта в Киеве на улице Братиславской. Как сообщили в коммунальной корпорации Киевавтодор, изменения в организации дорожного движения будут касаться правой полосы в отрезке от проспекта Романа Шухевича до дома №54 по улице Братиславской в ​​направлении Броварского проспекта.

Причиной ограничения движения транспорта в Киеве стало проведение масштабных ремонтных работ. Дорожные службы приступают к капитальному ремонту дождевой канализации, которая уже давно находится в критическом состоянии. Проект предусматривает замену старых коммуникаций на современные, прокладку новых трубопроводов, устройство дополнительных люков и ливнеприемников, а также благоустройство прилегающей территории после завершения работ.

Специалисты отмечают, что дождевая канализация на этом участке была построена более 50 лет назад. Все это время она не проходила ни одного капитального ремонта, что повлияло на ее состояние и эффективность работы. Система требует срочного обновления, ведь именно от ее исправности зависит безопасный отвод дождевых и талых вод, что в свою очередь влияет на сохранение дорожного покрытия и комфорт жителей района.

В коммунальной корпорации обращаются к водителям и жителям с просьбой отнестись с пониманием временных неудобств. Киевавтодор просит учитывать введенные ограничения при планировании своих ежедневных маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути передвижения по городу.

Работы должны не только решить давнюю инфраструктурную проблему, но и обеспечить более качественные условия для жизни и передвижения жителей столицы в будущем.

