Попри дефіцит овочів у Харківській області, постачання хліба або круп така ситуація не торкнеться.

Дефіцит овочів у Харківській області у нинішньому сезоні загострюється через неврожайність місцевої продукції, повідомляє Politeka.

Споживачі вже відзначають зменшення асортименту свіжих овочів та фруктів на ринку, а аналітики прогнозують, що ситуація залишатиметься складною протягом наступних місяців.

Аграрний сезон 2025 року видався непростим: тривалі холоди, несприятливі погодні умови та інші фактори негативно вплинули на більшість культур. В результаті фермери зазнали фінансових втрат замість очікуваного прибутку, а традиційне сезонне зниження цін на овочі не відбулося. Запаси продукції на ринку обмежені, а заготівлі на зиму можуть виявитися меншими, ніж зазвичай.

Економіст Едуард Каражия зазначає, що подальше підвищення цін на свіжі продукти фактично неминуче. За його словами, імпорт здатний зменшити тиск на внутрішній ринок: якщо іноземні товари не надходитимуть, ціни на українські овочі зростатимуть через відсутність конкуренції. Більш активна присутність імпортної продукції дозволяє частково пом’якшити наслідки дефіциту та стабілізувати ринок.

Попри складнощі та дефіцит овочів у Харківській області, постачання хліба або круп така ситуація не торкнеться. Українські виробники зернових перевищують внутрішні потреби, тому продовольча безпека залишається гарантованою. Експорт зерна має власні особливості: значну частину прибутку отримують трейдери та логістичні компанії, а фермери здебільшого отримують лише невелику частку доходу, що створює додаткові виклики для аграрного сектора.

Джерело: 112.ua

