Дефицит овощей в Харьковской области в нынешнем сезоне обостряется из-за неурожайности местной продукции, сообщает Politeka.

Потребители уже отмечают уменьшение ассортимента свежих овощей и фруктов на рынке, а аналитики прогнозируют, что ситуация будет оставаться сложной в течение следующих месяцев.

Аграрный сезон 2025 года оказался непростым: длительные холода, неблагоприятные погодные условия и другие факторы оказали негативное влияние на большинство культур. В результате фермеры понесли финансовые потери вместо ожидаемой прибыли, а традиционное сезонное снижение цен на овощи не произошло. Запасы продукции на рынке ограничены, а заготовки на зиму могут оказаться меньше обычного.

Экономист Эдуард Каражия отмечает, что дальнейшее повышение цен на свежие продукты практически неизбежно. По его словам, импорт способен снизить давление на внутренний рынок: если иностранные товары не будут поступать, цены на украинские овощи будут расти из-за отсутствия конкуренции. Более активное присутствие импортной продукции позволяет отчасти смягчить последствия дефицита и стабилизировать рынок.

Несмотря на сложности и дефицит овощей в Харьковской области, поставки хлеба или крупы такая ситуация не коснется. Украинские производители зерновых превышают внутренние потребности, поэтому продовольственная безопасность остается гарантированной. Экспорт зерна имеет свои особенности: значительную часть прибыли получают трейдеры и логистические компании, а фермеры в основном получают лишь небольшую долю дохода, что создает дополнительные вызовы для аграрного сектора.

