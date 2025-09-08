Робота для пенсіонерів у Полтаві охоплює сферу доставки, прибирання та обслуговування.

Робота для пенсіонерів у Полтаві доступна у різних галузях, що дозволяє обрати заняття відповідно до здібностей та побажань, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії публікує портал work.ua.

Компанія Glovo запрошує кур’єрів у Полтаві — піших, на велосипеді, мотоциклі або власному автомобілі. Виплати проводяться щодня та щотижня, а загальний дохід може сягати 35 000 гривень. Працівникам надають гнучкий графік і страхування під час виконання замовлень. Для кандидатів на авто потрібні паспорт, водійське посвідчення та техпаспорт; чоловіки без військових документів також можуть подавати заявки.

ТРЦ Конкорд шукає прибиральницю. До обов’язків входить прибирання приміщень, винесення сміття та догляд за санвузлами, меблями й вітринами. Потрібна охайна, відповідальна та пунктуальна особа, здатна працювати в колективі. Досвід вітається, але не є обов’язковим. Вік та освіта не обмежені, роботодавець забезпечує засоби для прибирання, комфортні умови та стабільну оплату.

Крім того, пропонується робота бариста. Основні обов’язки: приготування кавових напоїв, підтримка чистоти та дотримання касової дисципліни. Вітаються чесність, позитивне ставлення та пунктуальність. Графік змінний — 2/2, 3/3 або 4/4. Підходить для студентів, осіб старшого віку та кандидатів без досвіду.

Отже, робота для пенсіонерів у Полтаві охоплює сферу доставки, прибирання та обслуговування, забезпечує стабільну зарплату, офіційне працевлаштування та комфортні умови, дозволяючи літнім людям залишатися активними та фінансово незалежними.