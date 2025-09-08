Работа для пенсионеров в Киеве охватывает сферу доставки, уборки и обслуживания.

Работа для пенсионеров в Полтаве доступна в разных отраслях, что позволяет выбрать занятия в соответствии со способностями и пожеланиями, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии публикует портал work.ua..

Компания Glovo приглашает курьеров в Полтаве – пеших, на велосипеде, мотоцикле или собственном автомобиле. Выплаты производятся ежедневно и еженедельно, а общий доход может достигать 35000 гривен. Работникам предоставляют гибкий график и страхование при выполнении заказов. Для кандидатов на авто нужны паспорт, водительское удостоверение и техпаспорт; мужчины без военных документов также могут подавать заявки.

ТРЦ Конкорд ищет уборщицу. В обязанности входит уборка помещений, вынос мусора и уход за санузлами, мебелью и витринами. Нужна аккуратная, ответственная и пунктуальная личность, способная работать в коллективе. Опыт приветствуется, но не обязателен. Возраст и образование не ограничены, работодатель обеспечивает средства для уборки, комфортные условия и стабильную оплату.

Кроме того, предлагается работа бариста. Основные обязанности: приготовление кофейных напитков, поддержание чистоты и соблюдение кассовой дисциплины. Приветствуются честность, позитивное отношение и пунктуальность. График переменный – 2/2, 3/3 или 4/4. Подходит для студентов, лиц постарше и кандидатов без опыта.

Итак, работа для пенсионеров в Полтаве охватывает сферу доставки, уборки и обслуживания, обеспечивает стабильную зарплату, официальное трудоустройство и комфортные условия, позволяя пожилым людям оставаться активными и финансово независимыми.