Безкоштовне житло для ВПО у Київській області надається в різних форматах.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області надається переселенцям у різних населених пунктах, повідомляє Politeka.

Актуальні відомості про можливості розміщення розміщені на сайті «Допомагай».

У місті Обухів, розташованому за 45 км від столиці, пропонується поселення для жінки без дітей у приватному будинку. Помешкання складається з чотирьох кімнат і забезпечене необхідними комунікаціями. На території знаходиться невеликий сад. Господар – чоловік 38 років, проживає окремо, проте підтримує порядок у будинку. Варіант передбачає підселення із дотриманням домашніх правил.

У селищі Клавдієво-Тарасове Бородянського району доступна кімната для чоловіка. Вхід окремий, що гарантує приватність. Розміщення передбачене на тривалий термін із умовою допомоги у веденні господарства. Будинок обладнаний плитою, холодильником, мікрохвильовою піччю, електрочайником, телевізором, інтернетом і базовими меблями. Туалет знаходиться на подвір’ї, опалення пічне. Душ і пральна машина облаштовані у бані, що розташована поряд. Для авто передбачене місце у дворі. Поруч – магазин, супермаркет, озеро та ліс.

У столиці, на вулиці Печенезькій, надається кімната жінці в обмін на допомогу господарці. Власниця пересувається за допомогою ходунків та потребує підтримки під час руху й у приготуванні їжі. Це окрема кімната у двокімнатній квартирі з усіма зручностями. Проживання включає продукти та комунальні витрати. Центральне розташування робить варіант зручним для тривалого перебування.

Отже, безкоштовне житло для ВПО у Київській області охоплює різні формати: підселення в приватний будинок, кімнату в селищі та квартиру у столиці. Пропозиції різняться умовами, проте забезпечують переселенців безпечним середовищем і стабільністю у нових громадах.

