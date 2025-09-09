Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется переселенцам в разных населенных пунктах, сообщает Politeka.

Актуальные сведения о возможностях размещения размещены на сайте «Допомагай».

В городе Обухов, расположенном в 45 км от столицы, предлагается поселение для женщины без детей в частном доме. Дом состоит из четырех комнат и снабжен необходимыми коммуникациями. На территории расположен небольшой сад. Хозяин – мужчина 38 лет, проживает отдельно, но поддерживает порядок в доме. Вариант подразумевает подселение с соблюдением домашних правил.

В поселке Клавдиево-Тарасово Бородянского района доступна комната для мужчины. Вход отдельный, что гарантирует приватность. Размещение предусмотрено на длительный срок с условием помощи в ведении хозяйства. Дом оборудован плитой, холодильником, микроволновкой, электрочайником, телевизором, интернетом и базовой мебелью. Туалет находится во дворе, отопление печное. Душ и стиральная машина обустроены в расположенной рядом бане. Для авто предусмотрено место во дворе. Рядом – магазин, супермаркет, озеро и лес.

В столице, на улице Печенежской, предоставляется комната женщине в обмен на помощь хозяйке. Владелица передвигается с помощью ходунков и нуждается в поддержке при движении и в приготовлении пищи. Это отдельная комната в двухкомнатной квартире со всеми удобствами. Проживание включает в себя продукты и коммунальные расходы. Центральное расположение делает вариант удобным для продолжительного пребывания.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области охватывает разные форматы: подселение в частный дом, комнату в поселке и квартиру в столице. Предложения отличаются условиями, но обеспечивают переселенцев безопасной средой и стабильностью в новых общинах.

