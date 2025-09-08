Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області стали важливим кроком у підтримці найбільш уразливих категорій населення.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області надаються завдяки міжнародній підтримці, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надано Благодійним фондом «Крок з Надією».

Допомога організована через систему спеціальних ваучерів. Це сертифікати, які пенсіонери можуть використати у торговельній мережі АТБ для придбання необхідних продовольчих товарів. Такий підхід дає можливість кожній людині самостійно обирати продукти відповідно до власних потреб, смакових звичок або дієтичних обмежень. Сума одного ваучера становить 440 гривень.

Використати сертифікат дозволяється на будь-які харчові товари, що входять до асортименту магазинів АТБ. Завдяки цьому літні мешканці регіону отримують не стандартні пакунки з однаковим набором продуктів, а реальну можливість обирати саме те, що підходить індивідуально.

Ініціатива реалізується у партнерстві з Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank та мережею АТБ. Саме їхня підтримка забезпечила адресну допомогу людям, які найбільше її потребують.

Щоб отримати сертифікат, необхідно пройти просту онлайн-реєстрацію у чат-боті в Telegram. Достатньо перейти за наданим посиланням, відкрити бот і виконати кілька покрокових інструкцій. Уся процедура займає лише кілька хвилин.

У разі виникнення труднощів діє гаряча лінія підтримки. Звертатися можна з понеділка по четвер з 13:00 до 18:00 за номером 063 336 58 29. Такий формат зробив процес отримання допомоги максимально зручним і доступним для кожного.

