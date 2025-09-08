Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области стали важным шагом в поддержке наиболее уязвимых категорий населения.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляются благодаря международной поддержке, сообщает Politeka.

Такая информация предоставлена ​​Благотворительным фондом «Крок з Надією».

Помощь организована через систему специальных ваучеров. Это сертификаты, которые могут использовать пенсионеры в торговой сети АТБ для приобретения необходимых продовольственных товаров. Такой подход позволяет каждому человеку самостоятельно выбирать продукты в соответствии с собственными потребностями, вкусовыми привычками или диетическими ограничениями. Сумма одного ваучера составляет 440 грн.

Использовать сертификат разрешается на любые продукты питания, входящие в ассортимент магазинов АТБ. Благодаря этому пожилые жители региона получают не стандартные свертки с одинаковым набором продуктов, а реальную возможность выбирать именно то, что подходит индивидуально.

Инициатива реализуется в партнерстве с Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и сетью АТБ. Именно их поддержка обеспечила адресную помощь людям, наиболее ее нуждающимся.

Чтобы получить сертификат, необходимо пройти простую онлайн регистрацию в чат-боте в Telegram. Достаточно перейти по данной ссылке, открыть бот и выполнить несколько пошаговых инструкций. Вся процедура занимает всего несколько минут.

При возникновении трудностей действует горячая линия поддержки. Обращаться можно с понедельника по четверг с 13:00 до 18:00 (063 336 58 29). Такой формат сделал процесс получения помощи максимально удобным и доступным для каждого.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области стали важным шагом в поддержке наиболее уязвимых категорий населения.

Последние новости:

Как сообщала Politeka, выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: кто и какую помощь может получить

Также Politeka писала о новом графике поездов в Днепропетровской области: кого затронули изменения

Напомним, что Politeka упоминала и о субсидиях для пенсионеров в Днепропетровской области: как проверить начисление льгот