Ці фактори стали основними причинами ухвалення рішення про підвищення тарифів на воду в Одеській області.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області може торкнутися мешканців Білгород-Дністровського, повідомляє Politeka.

Інформація опублікована на офіційному сайті міської територіальної громади.

У місті анонсували намір переглянути вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення, що надає комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал». Поточні ціни були встановлені рішенням міської ради від 30 грудня 2024 року №554 і застосовуються з 1 лютого 2025-го. Згідно з документом, розцінки за кубічний метр становлять: на водопостачання — 45,60 грн, на водовідведення — 43,40 грн з ПДВ. При цьому зазначено, що існуючі тарифи покривають лише 89% витрат по водопостачанню та 84% — по водовідведенню.

З огляду на це, підприємство підготувало проект нових розцінок. Для населення без статусу суб’єкта господарювання пропонують встановити тариф на водопостачання 46,60 грн за кубометр (з ПДВ), а загальноміське водовідведення — 50,53 грн за кубометр (з ПДВ).

Необхідність зміни обумовлена подорожчанням ключових складових: підвищенням вартості електроенергії, зростанням зарплат, витратами на матеріали та послуги сторонніх організацій. Ці фактори стали основними причинами ухвалення рішення про підвищення тарифів на воду в Одеській області, забезпечуючи економічну обґрунтованість діяльності підприємства та стабільне функціонування системи.

Зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб приймаються протягом семи днів з моменту публікації повідомлення. Надсилати їх можна за адресою: 67701, м. Білгород-Дністровський, провулок Водопровідний, 1, або на електронну пошту: vodokanal-b-d@ukr.net.

Останні новини України:

Новий графік руху транспорту в Одесі: що змінилося для пасажирів

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: кого зачепили рекордно великі ціни

Дефіцит продуктів в Одеській області: українцям вказали на проблеми, фермери змушені рахувати збитки